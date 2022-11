Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022, p. 7

La cantante y compositora española Soledad Giménez Muñoz mejor conocida como Sole Giménez, recordada por ser la voz del grupo Presuntos Implicados, regresa al país para presentar su más reciente material Mujeres de música vol.2.

Ese proyecto que abarca dos discos con canciones de diferentes épocas, países y estilos, pero con un mismo sentido: la mujer creadora. En entrevista con La Jornada, Sole comparte los pormenores de su disco y fechas de la gira que realizará por tres estados de la República Mexicana.

“Tenemos la oportunidad de llevar este trabajo en México y serán los últimos conciertos que realizamos antes de regresar a España, abarcan el álbum Mujeres de música vol. I, que se empezó a grabar desde 2018. Nos ilusiona que por fin lo podamos presentar, porque recorremos a grandes autoras y compositoras mexicanas, llevarlas a su tierra tenía que ser así.

Lo que queremos hacer con esta grabación es visibilizar a la mujer más allá de la figura de cantante, también a la mujer creadora, compositora, autoras que han creado grandes canciones y que lamentablemente apenas se conocen , agregó la cantante.

En el disco, Sole es acompañada por Alba Engel, Bely Besarte y Rozalen, además muestra que detrás de muchas canciones populares hay autoras como Eladía Blázquez, María Grever, Consuelo Velázquez, María Teresa Vera, Adriana Calcanhotto. También incluye temas nuevos con poemas de Gabriela Mistral o Miguel Hernández.

“El disco surge mediante años de reflexión donde me di cuenta que a las mujeres se nos tiene encasilladas como cantantes, me considero cantante, no es un mal papel, pero también hacemos otras cosas dentro de la industria, hay que reconocerlo y abrir espacios para que más mujeres entren a formar parte dentro de la música y en otros apartados.