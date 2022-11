Miguel G. Galicia

Periódico La Jornada

Domingo 13 de noviembre de 2022, p. 6

Han pasado más de dos décadas desde que Panteón Rococó irrumpió en la escena musical; desde que se levantó sin ganas de ir a trabajar; de que viera circular la gente obrera de su ciudad yendo a laborar por un salario que no alcanza ni para tragar. Tiempo suficiente en el que la banda ha ido evolucionando, como ente vivo que es, y ha podido atestiguar la transformación de un mundo globalizado, en el que hoy en día permanece la desesperanza en los hogares y la gente pobre aún no tiene lugar. Sin embargo, afirma Darío Espinosa integrante de la banda, “no perdemos la esperanza de que algún día canciones como La arencia sean sólo un recuerdo”.

Y acostumbrados a las transformaciones en su camino creativo, los del Panteón confían en que ese deseo, igual que mucha gente en nuestro país, se consolide con el arribo del actual gobierno, aunque reconoce que, como toda mutación, lleva tiempo; es gradual, no sé si será rápido o lento pero el cambio existe, apunta el bajista en charla con La Jornada.

So pretexto de su presentación en el Hell & Heaven, festival que tendrá lugar en el foro Pegaso de Toluca, estado de México, 2, 3 y 4 de diciembre, Panteón Rococó vela instrumentos para la tercera fecha, en un cartel de ensueño con bandas como Ska-P, Bad Religion, Black Flag, Hatebreed, The Interrupters, Filter, Soul Asylum, Alien Ant Farm, Doyle, Los Tres Puntos, Total Chaos, Slaughter to Prevail, Suicide Silence y Soziedad Alkoholika, entre otras.

Recuerda Espinosa que la banda surgió en 1995, cuando aún se movían las aguas sociales y políticas por el alzamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994. Ese movimiento nos inspiró mucho , afirma, como la autogestión , y la conciencia social; de tal manera, que llevaron ese mensaje de igualdad, equidad, revolución y emancipación a naciones como Alemania, en donde han sido recibidos siempre con los brazos abiertos.