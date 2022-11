Tras la reunión que sostuvo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con el empresario Claudio X. González y los dirigentes locales del PAN y del PRD antes de la llamada Marcha por la Democracia de hoy, el presidente estatal de Morena, Sebastián Ramírez, dijo que eso confirma que la movilización está orquestada por los partidos políticos de oposición y no tiene nada de ciudadana.

En tanto, el secretario de Cultura de Morena, Tomás Pliego, exhibió un mensaje que atribuyó a la consejera del Instituto Electoral local, Carolina del Ángel, en el que convoca a trabajadores a las 10 de la mañana en Génova y Londres, que deben llevar cartulinas blancas con letras en morado.

El consejero Mauricio Huesca rechazó que el IECM obligue a los trabajadores a asistir, pues son libres de ejercer su derecho a expresarse y manifestar sus ideas.

Ramírez, quien anoche tomó protesta a 400 enlaces de Morena en el distrito 18 de Iztapalapa, dijo que espera que los órganos de control interno de las alcaldías vigilen que en aquellas demarcaciones que son gobernadas por la oposición no se haga un uso indebido de recursos materiales, humanos y financieros para la movilización.

Agregó que estarán atentos a los acarreos en los puntos convocados por las autoridades de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, y si bien dijo que no habían recibido información de las gobernadas por el PRI, no significa que no suceda.