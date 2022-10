El reciente éxito internacional de la serie española de Netflix La casa de papel ha contribuido también a que multitudes de jóvenes la canten en todo el mundo.

Su estribillo pegadizo es fácil de cantar para todos y en todos los idiomas, recalca Pestelli.

Los ucranios la cantaron este año ante las fuerzas rusas que invadieron el país, fue la banda sonora de las manifestaciones en Chile, el canto de los fanáticos del futbol de Inglaterra y un llamado a la acción de los activistas contra el cambio climático en Bruselas.

En la Italia de nuestros días Bella Ciao se cantó entre la conmoción desde cientos de balcones durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus de 2020.

Esta canción es muy famosa en Irán y en todo el mundo porque es un símbolo contra la opresión , dice Masah, un exiliado iraní, mientras participaba en una marcha de solidaridad en Roma en septiembre de este año.

Traducida, adaptada o relaborada, el estribillo suele ser cantado en italiano.

Bibi Ciao

En Jerusalén, los opositores del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, apodado Bibi Netanyahu, entonaban Bibi Ciao al ritmo de la canción, exigiendo su partida.

En 2019, los manifestantes de la oposición en Irak se reunieron para cantar Blaya Chara, que significa no hay salida en dialecto iraquí, con la misma melodía de Bella Ciao.

"Cuando la cantamos nos sentimos en unión con todo el mundo, porque es un símbolo", reconoce la hermana de Masah, la joven Shiva, tras entonar en coro y con energía el cántico de protesta.

Un canto que inicia con “una mañana me he levantado, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Una mañana me he levantado y he encontrado al invasor”.