Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 8

Nueva York. Angela Lansbury, la actriz británica que se robó la escena y se lució en los musicales de Broadway Mame y Gypsy y resolvió un sinfín de asesinatos como la novelista policiaca Jessica Fletcher en la serie de televisión de larga duración Murder, Ella escribió, murió a los 96 años.

Falleció el martes en su casa de Los Ángeles, según un comunicado de sus tres hijos.

La suya fue una carrera de 75 años que incluyó queridos musicales en el escenario, matriarcas con mano de hierro en el cine, cantando el tema principal de la película animada La Bella y la Bestia, siendo nombrada dama por la Reina Isabel II y, haber creado uno de los personajes más queridos de la televisión.

Lansbury ganó cinco premios Tony por sus actuaciones en Broadway y un premio a la trayectoria. Obtuvo nominaciones al Premio de la Academia como actriz de reparto por dos de sus tres primeras películas, Gaslight (1945) y The Picture of Dorian Gray (1946), y fue nominada nuevamente en 1962 por The Manchurian Candidate y su interpretación inmortal de un agente comunista y la madre del personaje del título.

Su comportamiento maduro llevó a los productores a elegirla por encima de su edad real. En 1948, cuando tenía 23 años, se tiñó el pelo con canas para poder interpretar a una editora de periódico cuarentona junto con Spencer Tracy en State of the Union.

Éxito del teatro de Nueva York

Su estrellato llegó en la mediana edad cuando se convirtió en el éxito del teatro de Nueva York, ganando premios Tony por Mame (1966), Dear World (1969), Gypsy (1975) y Sweeney Todd (1979). .

Regresó a Broadway y obtuvo otra nominación al Tony en 2007 en Deuce de Terrence McNally, interpretando a una ex estrella de tenis rudimentaria e impetuosa, reflexionando con otra ex estrella mientras ve un partido moderno desde las gradas. En 2009 obtuvo su quinto Tony a la mejor actriz destacada en una reposición de Blithe Spirit. de Noel Coward, y en 2015 ganó un premio Olivier por el papel.