Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 7

Para Demián Bichir, el reto más grande de la humanidad es la migración de los que han tenido las agallas de dejar su cultura, su país, sus familias, amigos e incluso arriesgar la vida .

El actor y productor, quien sabe lo que significa emigrar, es una especie de vocero de millones de indocumentados en Estados Unidos, pues trabaja de cerca con la Unión de Libertades Civiles para lograr, finalmente, la consumación de una reforma migratoria, prometida por varias administraciones, y que no ha llegado. Es tiempo de rendirles tributo, agradecerles y tenerles respeto por todo lo que hacen por la economía y la sociedad de ese país, expresó Bichir en entrevista con La Jornada.

El actor charló a propósito del estreno, el 21 de octubre, de la serie Déjame entrar (Let The Right One In, Paramount+ en Latinoamérica), de la que es protagonista y productor. Es una versión poderosa, pues es una adaptación que tiene valores que van más allá del sólo entretenimiento del género y la fantasía de los vampiros .

De 10 episodios, la serie está inspirada en la película, de 2008, Criatura de la noche, de Tomas Alfredson, la cual, a su vez, se basó en la novela homónima sueca de John Ajvide Lindqvist.

En el programa, Bichir encarna a Mark Kane, padre de la pequeña Eleanor (Madison Taylor Baez); ambos llegan a Nueva York con la esperanza de encontrar una cura para una afección rara que padece la niña, situación que lo obliga a hacer cualquier cosa por conseguir sangre. Encerrada a los 12 años, quizá para siempre, vive alejada del mundo, sólo sale por la noche.

En este sentido, destacó Bichir, es valioso que el creador Andrew Hinderaker ubicara en los protagónicos a mexicanos e inmigrantes. Acerca de su papel, comentó: Hay líneas que los seres humanos nunca imaginamos cruzar, hay fronteras y actos que jamás pasa por nuestra mente realizar; pero la razón más poderosa por la cual Mark decide traspasar esas fronteras es porque no quiere que su hija lo haga y está dispuesto a cometer los pecados más atroces con tal de protegerla. Esa es la única forma de mantenerla a salvo y en este espiral de acontecimientos nadie se salva .

La historia, precisó, me emocionó mucho, sobre todo, el que hubieran decidido que los protagonistas fueran mexicanos en un país donde las series son dominadas por anglosajones, otros razas o nacionalidades o básicamente estadunidenses, pero no mexicanos y esto, desde mi punto de vista, abre posibilidades más elevadas para reconocernos en este gran fenómeno de la migración .

Pensar y hablar distinto en EU, pretexto para relegar