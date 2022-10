Explicó que el contrabando y la piratería se perciben como de bajo impacto o que no hay víctimas, lo cual es falso, estos actos constituyen el segundo delito más preocupante en el país sólo por debajo del narcotráfico, pues estas actividades ilícitas financian otros delitos como extorsión y secuestro.

Comentó que la industria textil es atacada principalmente por la subvaluación de productos, uno de cada tres que ingresan al país no pagan impuestos.

Agregó que Hacienda pierde 8 mil 542 millones de pesos anuales por la venta de bebidas alcohólicas ilegales, pues se intercalan copias entre las botellas legales y se comercializan en establecimientos donde no hay verificaciones sanitarias.

Se estima que 41 millones de mexicanos consumieron el año pasado algún tipo de piratería y en total gastaron 20 mil millones de pesos en música, películas, software y libros piratas.

Este delito no se da en la clandestinidad, no se da en la oscuridad de una calle, sino se da a la vista de todos, se da frente a los policías que tendrían que estar evitando que se dieran este tipo de actos de manera abierta.

Reconoció que estas actividades tienen aceptación social, ya que en el imaginario colectivo se consideran no graves, por lo que es necesario visibilizar, concientizar y educar en la cultura de la legalidad y en contra de la corrupción.

“El estado de derecho no es selectivo, no es limitativo, no podemos apelar sólo al estado derecho cuando somos víctimas de un delito.

Con acciones aisladas no lograremos reducir los índices. En este problema, necesita existir una acción conjunta entre la iniciativa privada, gobierno y sociedad para generar estrategias integrales. Es urgente la promoción a la formalidad, a que se fiscalicen correctamente los impuestos, los despachos aduaneros de comercio exterior ya que es la puerta principal de estas problemáticas , aseguró.

“Hacemos un llamado a garantizar un efectivo estado derecho que permita prácticas productivas justas y competitivas.