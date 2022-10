Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de octubre de 2022, p. 3

La fotografía social en México sigue marginada porque no hay espacios donde publicarla, afirmó Rodrigo Moya (Medellín, Colombia, 1934; nacionalizado mexicano), decano del fotoperiodismo en México.

En entrevista con La Jornada, el artista consideró que, en general, los grandes periódicos en la actualidad no tienen interés en gastar cuatro páginas en un fotorreportaje, todo es temas políticos y actualidades. El fotorreportaje se ha ido perdiendo, casi no hay .

Luego de documentar intensamente con su cámara la vida del país y del continente en la década de los 50 y 60, a Moya hoy le resulta “una experiencia personal muy íntima y muy fuerte ver cómo México ha avanzado en unos terrenos y en otros ha retrocedido; en los más agudos, como la vivienda y la vida campesina, que yo cubrí, siguen igual de jodidos todas esas personas.

“Es decir, la pobreza se va yendo hacia las periferias, se va concentrando en ciertas ciudades, como ahora Tijuana. Los problemas sociales persisten, eso me golpea mucho. A pesar de todo lo fantástico que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, al país le hace falta salir adelante por medio de un proceso de autonomía, de zafarse del imperio.

Veo un país con clases sociales enajenadas. A la clase media, totalmente ajena a lo que está pasando, no le interesa nada más que la competencia, comprar, ser como el otro o mejor; es una clase media que tiene mucho poder y ha crecido. Cuando hice foto éramos una clase media bastante pareja, con algunos ricachones por aquí y por allá. Hoy persisten los problemas sociales, a pesar del esfuerzo tremendo y positivo que se ha hecho recientemente , insistió el fotógrafo.

Moya, de 89 años, ha tenido el privilegio de vivir y disfrutar las dos vertientes de la fotografía. Una es cuando la sientes y haces la imagen de acuerdo con ciertas convicciones y temáticas, yo hice siempre foto social. La otra vertiente es cuando, a una edad avanzada, vuelves a ver tu trabajo y se viene encima un enjambre de recuerdos y asociaciones, te arrepientes de lo que no tomaste, de lo que se nos fue. Los fotógrafos veteranos siempre nos lamentamos de lo que dejamos pasar por una u otra razón, pero también gozo mucho ver lo que hice. Es lo que hoy estoy viviendo .