Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. 21

Debido a que no se garantizó su derecho de audiencia para rebatir un adeudo fiscal reclamado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de los impuestos sobre la renta, al valor agregado y empresarial, así como multas y actualizaciones del ejercicio 2011, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) respaldó a Elba Esther Gordillo para que se reponga su procedimiento.

Por el momento, la ex lideresa magisterial no debe pagar 10 millones 100 mil pesos por impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2011, dado que en 2017, cuando se dio el proceso, ella estaba en prisión. Ahora se dio un periodo de cuatro meses para que Gordillo entregue información al SAT en la que acredite que no incumplió con sus obligaciones tributarias.

En febrero de 2017 el SAT impuso a Elba Esther Gordillo un crédito fiscal –como se define a los adeudos que el organismo determina como resultado de inconsistencias en declaraciones y pagos de impuestos– por 10 millones 100 mil pesos. La autoridad encontró faltantes por ISR, IVA, impuesto empresarial, así como los recargos y multas correspondientes.