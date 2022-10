Ángel Vargas, Merry MacMasters y Fabiola Palapa

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. 4

Escritoras mexicanas celebraron el Nobel de Literatura 2022 a la francesa Annie Ernaux. A continuación algunas de las opiniones recabadas por La Jornada.

Elena Poniatowska: “Me parece muy bien que el Nobel se lo den este año a una mujer. Annie Ernaux tiene muchísimos lectores en Francia. Hizo estudios en escuelas públicas. Eso es muy bonito, no es nada fifí. Es como una trabajadora de la escritura que hace surcos con su pluma. No es del mundo intelectual, ni pertenece a una revista tipo las de Jean-Paul Sartre, o la Nouvelle Review Française. No surge de lo más intelectual, de la Sorbona”.

Margo Glantz: “He leído a Annie Ernaux desde hace muchos años. Es una escritora extraordinaria. Casi todos sus libros son autobiográficos, autorreferenciales, pero al mismo tiempo son escritos donde ella analiza muy claramente a la sociedad francesa, sus desigualdades. Proviene de un medio social marginal y se autoconstruye de manera realmente extraordinaria, y publica libros muy importantes.

“Su libro sobre el aborto es quizás uno de los más profundos que se hayan hecho sobre ese tema; es un muy importante en todos los tiempos, pero sobre todo ahora, cuando el cuerpo de la mujer está siempre perseguido, como vemos en Irán, Afganistán y otros países.

“Entonces, El acontecimiento, publicado en español en Tusquets, es fundamental no sólo para las mujeres, sino que es universal; cuenta una anécdota personal, pero tiene que ver con todas las mujeres, todo lo que han pasado y siguen pasando en muchos lugares del mundo.

Cada vez es más importante el papel de la mujer. Insisto: las mujeres, sobre todas las jovencitas y las no tan jovencitas, están peleando por tener su cuerpo propio, cosa que no se les permite; en México hay muchos estados donde el aborto no es permitido, algo que es fundamental. Que las mujeres no puedan mostrar siquiera la cara me parecen una de las abyecciones más espantosas. Entonces, es evidente que la revolución femenina es fundamental, y Annie Ernaux es un personaje que cuenta muchísimo en ese contexto.

Aline Pettersson: “La he leído desde hace muchos años. Su libro Pura pasión me tocó la cabeza y el corazón, porque la forma que trata el asunto de género es muy interesante. En otras escritoras la cosa es como bajo la mirada paternalista; en ella es propia y fantástica. Su escritura está muy despojada de adornos, pero llega adentro.