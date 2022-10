Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. 4

San Pablo Villa De Mitla, Oax., Su discurso se perfilaba para concluir, con alusiones a las obras a realizar en Oaxaca en la última etapa de su sexenio, cuando surgió un grito que le pedía la relección, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó pasar: “No, ya eso no. Sufragio efectivo, no relección. Además, tienen razón mis adversarios, ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando –dijo en tono irónico–, pero con lo que me queda de fuerza ¡vamos a terminar la transformación de México!”

Era el colofón del acto inaugural de otra sucursal del Banco del Bienestar, cuyo crecimiento ha desplazado ya a toda la banca privada, convirtiéndose en la principal entidad financiera en Oaxaca. Con flores colgadas en el cuello, para agradecer su visita tomó el bastón de mando que le entregaron y se dispuso a escuchar los honores a su investidura.

Civilidad política

Enésima visita a Oaxaca que en esta ocasión, a diferencia de otras transiciones gubernamentales en los estados, permitió que coincidieran en un acto oficial el próximo gobernador, Salomón Jara, con el saliente, Alejandro Murat Hinojosa.

¡Miren la transición esta! A ver, párense y dense la mano aquí . Murat y Jara se estrecharon las manos. Fue la fórmula presidencial para atajar algunos gritos esporádicos contra el priísta y a los que López Obrador salió al paso: Respeto la opinión de quienes no comparten mi punto de vista. Yo quiero decirles que Alejandro Murat nos ha ayudado mucho aquí y se lo agradecemos . No hubo mayores expresiones contra el político del tricolor.

A su llegada, en apresurada entrevista, Jara habló de la civilidad política en el relevo oaxaqueño: “Va a haber una transición pacífica, tersa (…) Ayer estuve en la toma de protesta de Américo Villarreal y corrió el gobernador de Tamaulipas”.

En Mitla, la banda del pueblo ambientó la llegada y salida del Presidente. Sin las restricciones de la pandemia, estaba en su elemento: la plaza pública. La gente se arremolinaba en torno a él para regalarle frutas, cuadros, petates, jarrones, canastas, flores, un pequeño busto de Benito Juárez y hasta monigotes con la figura del doctor Simi.