E

l Guadalajara y el Tri se parecen tanto... El Rebaño entró a la reclasificación por la puerta de atrás, fuera de los ocho primeros; la selección está en el Mundial, pero nadie olvida las derrotas ante Canadá y Estados Unidos durante la eliminatoria. Rumbo al partido ante La Máquina, el directivo Ricardo Peláez recibió insultos en el aeropuerto capitalino de parte de la molesta afición; a Gerardo Martino lo bañaron con cerveza, ofensas y el “¡fuera Tata!” en el Levi’s Stadium tras la caída ante Colombia.

Los triunfos del Rebaño contra Necaxa, Monterrey, Pumas, Xolos y Puebla fueron un espejismo, pues Tigres, América y Cruz Azul lo devolvieron a su realidad. La dinámica y garra del equipo rojiblanco supera incluso a la de Pumas; no obstante, carece de un ataque eficaz. JJ Macías resultó un fraude, mientras Santiago Ormeño ha quedado a deber. En el Tri el técnico pondera sólo algunos momentos, lapsos de lucidez y hasta la gris victoria ante Perú, pero los resultados lo sepultan.

La lista de coincidencias puede continuar, lo crucial es que ambos dependen de un milagro: el Guadalajara para alzar un título y el Tri para alcanzar el quinto partido. La directiva rojiblanca, que encabeza Amaury Vergara, está extraviada, no se diga la entidad que preside Yon de Luisa; el tiempo se agotó y ya no hay margen para cambios en el timón, el yugo con Martino es hasta Qatar, y a la afición sólo le queda esgrimir su humor negro, reír para no llorar.

La otra cara de la moneda en el torneo doméstico es el América. El técnico Fernando Ortiz goza de un plantel armonioso donde la sonrisa es fácil, la confianza rezuma incluso entre los elementos de banca, y luce complicado que Monterrey, Tigres, Santos o Tuzos le bloqueen la ruta hacia el cetro. No obstante, Henry Martín no logró convertirse en el máximo goleador, honor que recayó en el argentino Nicolás Ibáñez, de Pachuca, con 11 dianas, contra 10 del yucateco.

El reto para los amarillos es aterrizar las grandes expectativas generadas luego de un brillante certamen regular. Conseguir lo que no pudo Santiago Solari, cuya mente lógica jamás logró comprender el entramado de la competencia mexicana, y es que acá no hay más explicación que la de siempre, los directivos van exclusivamente tras el dinero ¡a la basura el certamen más excelso con récord de puntos!, la liguilla es un jugoso plato plagado de ingresos para las televisoras.

Con la repesca buscan transmitir un partido más, no les importa el prestigio de la liga ni atascar el balón en el lodazal de la ignominia, eso lo sabe todo el mundo, pero que lo diga Miguel Piojo Herrera suena a pretexto de quien teniendo un plantel lleno de figuras, como lo es el de los millonarios Tigres, no haya podido instalarlo entre los cuatro primeros con boleto directo. El repechaje, con 12 equipos listos para pelear por el título, es una maniobra engañabobos.

Ni siquiera hay congruencia con la liga femenil (todavía no apetecible para los anunciantes), y con mayor justicia sólo avanzan los ocho mejores. Las rojiblancas han dominado de punta a punta, tienen a las Rayadas y Amazonas pisándoles los talones, seguidas del América y unas sorprendentes Xolas comandadas por la romperredes Renae Cuéllar. Pumas está al acecho y espera un descuido de Tuzas, Cruz Azul o las Diablas para colarse a la fase final.

A los equipos tricolores los caracteriza la falta de gol, se ha dicho hasta la saciedad, pero eso no impide dejar fuera caprichosamente a Javier Chicharito Hernández, borrado del Tri en la era Martino-De Luisa, tal y como lo estuvo durante tres años la Pichichi Charlyn Corral –en la etapa de los Cuéllar, padre e hijo, y el breve paso de Mónica Vergara–. Con Pedro López soplan aires de renovación y la jugadora de Tuzas volvió a ser convocada.

La selección femenil Sub-17, comandada por Ana Laura Galindo, está en Girona, España, es el conejillo de Indias y anda probando que todo esté a punto para el próximo arribo del Tri, que va a Qatar. Las chicas viajan el jueves a Nueva Delhi para debutar el día 12 en el mundial de la categoría ante el representativo de China. La misión no es sencilla, el siguiente choque será el 15 ante España.