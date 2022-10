La inversión fija sigue su lenta recuperación, creció 6.3%, y es apenas de 20.4% del PIB (Gráfico 4), debiendo ser al menos de 33%, pero el sector privado no invierte productivamente su enorme excedente, y el público no capta lo debido y no tiene recursos para invertir más.

De sus componentes, la inversión en construcción apenas creció 2.2% y la inversión en maquinaria y equipo para la producción 11.6%. En pesos constantes, la inversión total (3.346 b) (Gráfico 5) se ubica en niveles cercanos a la de 2012 (3.481 b); la privada (2.928 b) apenas se acerca al nivel de 2015 (2.985 b), y la pública (418 mil m) está abajo de la de 2002 (461 mil m).

