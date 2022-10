Sandra Hernández García y De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. 33

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, llamó a los militantes de ese partido a unirse y dejar de lado los intereses particulares.

En la celebración del decimoprimer aniversario de ese instituto político en la capital del país, dijo que es necesaria una militancia unida contra la derecha que decidió atrincherarse en la capital.

“No hay espacio de ‘no, a mí ya me toca ese distrito’; ‘no, no, el mío tiene que ser’; no, tiene que ser el o la compañera que mejor represente esas causas, que mejor represente al movimiento, porque lo que está en riesgo es la vida, no mi pedacito, no mi parcela. Entonces, les pido a todos mucha generosidad, les pido unidad y generosidad.”

En ese acto hubo gritos de presidenta, presidenta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.