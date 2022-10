Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. 32

Un juez de control analiza las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público para determinar si se vincula a proceso a Guillermo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra de construcción, y Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de obras civil C, por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad, por el colapso de la línea 12 del Metro el 3 de mayo del año pasado, que dejó 26 muertos y 103 lesionados.

Este domingo, en la continuación de la audiencia que, hasta el cierre de la edición, se realizaba en las salas orales del Poder Judicial ubicadas en la colonia Doctores, la defensa de los imputados presentó pruebas para demostrar la inocencia de sus representados, a quienes el pasado martes se les impuso la presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Además, el impartidor de justicia les pidió entregar su pasaporte y les prohibió salir del país, así como acercarse o comunicarse con las víctimas.