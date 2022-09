C

uando el presidente de EU, Harry S. Truman decidió arrojar una bomba atómica contra Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, se propuso darle 20 días al emperador japonés para operar políticamente la rendición. Concluido el plazo, arrojaría una segunda bomba atómica contra Japón. No se sabe con certeza por qué Truman precipitó la segunda bomba, pero hay importantes indicios. El 8 de agosto José Stalin avisó al diplomático estadunidense George Kennan que la URSS había declarado la guerra a Japón y sus tropas habían iniciado la liberación de Manchuria (zona de China ocupada por Japón). Truman, preocupado por el involucramiento del Ejército Rojo en el continente asiático y decidido a imponer la supremacía estadunidense en la posguerra, precipitó el segundo ataque atómico contra Japón, programado para el 9 de agosto contra la ciudad de Kokura. Phillip Morrison, físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, e integrante del proyecto Manhattan, contó en un simposio de la Academia Nacional de Ciencias de EU, que los científicos atómicos, lamentaron no haber filmado la detonación en Hiroshima, porque todavía tenían muchas incertidumbres sobre los efectos de la reacción en cadena, por lo que decidieron filmar la siguiente detonación. El 9 de agosto de 1945 a las 3:47 de la mañana el avión Bockskar, una superfortaleza B29, despegó de la base de Tinian, con una bomba de plutonio, Fat Man, de 22 kilotones (la arrojada contra Hiroshima había sido de 12 kilotones). Cuando el avión sobrevoló Kokura, el piloto Fredrick L. Ashworth, preguntó si la visibilidad era suficiente para filmar la explosión, Phillip Morrison dijo que la nubosidad lo impedía. El avión enfiló al segundo blanco asignado, Nagasaki. La bomba asesinó a más de 100 mil civiles, precipitó la rendición japonesa y dio el banderazo de salida a la proliferación nuclear. Stalin, sorprendido por la detonación de Hiroshima y alarmado por la explosión de Nagasaki, citó a una reunión el 20 de agosto, en la que encomendó a Laurent Beria y al físico Igor Vasili Kurchatov construir una bomba atómica soviética. Así comenzó la proliferación de armas nucleares cuyo momento más álgido según el Nuclear Notebook, fue en la década de 1980, cuando nueve países poseían unas 65 mil ojivas.