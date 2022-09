Mónica Mateos-Vega

Jueves 29 de septiembre de 2022, p. 3

Un país sin periodismo es una nación a oscuras, donde las personas no saben lo que pasa, por eso es una necesidad y hay que reinventarlo, sostuvo Blanche Petrich, reportera de asuntos especiales de La Jornada, durante un foro de reflexión en el contexto de la Beca Josetxo Zaldua Lasa, programa académico creado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en alianza con este diario.

En una mesa de reflexión titulada El nuevo periodismo… ¿hacia dónde?, que se realizó ayer en el auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria, se dieron cita colegas de quien fuera durante 25 años el jefe de edición de La Jornada, fallecido hace un año.

En recuerdo de la labor que realizó Zaldua se creó la beca por medio de la cual estudiantes destacados de las tres carreras de comunicación que ofrece la máxima casa de estudios podrán realizar estancias de práctica profesional en este periódico.

Si el periodismo con el que nos formamos en el siglo XX está caduco, hay que reinventarlo; veo un empuje, excepciones importantes en las nuevas formas de periodismo, en plataformas alternativas. El periodismo siempre va a hacer falta en las sociedades modernas y en las del futuro , reiteró Petrich al recordar a los colegas corresponsales Javier Valdez y Miroslava Breach, asesinados en Sinaloa y Chihuahua, “entidades donde hacen falta las notas diarias de ellos y de tantos reporteros acallados. Su ausencia va extendiendo las zonas de oscuridad, como en Tamaulipas, donde tantos tipos de violencia no se cuentan, no tienen lugar en la prensa, justamente porque no hay libertad de expresión si el riesgo es tan grande.

Es muy angustiante la falta de profesionalismo en el oficio , continuó Blanche, ya lo vimos en las conferencias de prensa por la pandemia de Hugo López-Gatell o incluso en las conferencias mañaneras, donde algunos chavos no están buscando información, sino protagonismo. La falta de formación y oficio es patente y muy dramática. Por eso hay que abonar a las luces que fortalecen el buen periodismo .