En su conferencia de prensa, la mandataria capitalina calificó el acto como lamentable y aseguró que la Secretaría de la Contraloría General efectúa su propia investigación, pues la taquería Don Eraki, propiedad de la familia Tabe, abrió de manera ilegal, al no contar con uso de suelo ni ningún permiso administrativo.

¿Cómo abre el papá de un servidor público un negocio que no cumple con la norma? Pues porque creen que son privilegiados y no tienen que cumplir como los demás; pues no, aquí todos somos ciudadanos y todo mundo debe cumplir con sus deberes.

Sheinbaum comentó que creía que por ser papá del alcalde no tiene que estar en regla, pero además con el uso de la violencia. En el fondo es el clasismo que caracteriza al PAN, los privilegios, la soberbia. Siguen pensando que se puede gobernar como antes.

Eso es lo que insistimos mucho nosotros: sí hay diferencias, nosotros gobernamos sin privilegios , y señaló que en su gobierno a las amistades se les manda a formar como a cualquier ciudadano.

En tanto, López Obrador censuró el doble discurso “porque si los de Atenco traen sus machetes ¡qué barbaridad!, pero ellos son la gente de bien, los demás son chusma, somos nacos… No saben que los nacos estamos de moda”; enfatizó que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y recordó la incorporación en sus arengas durante el Grito, referidas a muera el clasismo, muera el racismo .