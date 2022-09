Juan Ibarra

She-Hulk, que lleva casi dos meses de transmisión en la plataforma Disney+ y cuya primera temporada todavía está por concluir, desde su estreno no ha dejado de detonar discusiones en las redes sociales.

Uno de los temas sobresalientes es el de su enfoque femenino. Hay muchas mujeres enfrente de la cámara y detrás de ella. Jessica Gao creó el programa, Wendy Jacobson es nuestra productora y Kat Coiro es la directora de todo. Hay tantas mujeres alrededor que claro que eso va a influir en cómo se cuenta la historia , señaló Anu Valia, realizadora estadunidense de origen sij que dirige tres episodios de la actual pieza audiovisual de Marvel.

La historia es la de Jennifer Walters, abogada en su treintena que ha dedicado los mayores esfuerzos de su vida a defender a humanos diferentes, y que de pronto desarrolló superpoderes y una segunda identidad que no deseaba. Por eso para Valia, ganadora en 2017 del premio del jurado en el festival de Sundance por Lucia, Before and After (corto sobre una joven que espera para practicarse un aborto en Texas), participar en She-Hulk ha sido una grata experiencia. “Es una historia sobre una mujer. Así que te contratan y piensas: ‘puedo poner mis propias historias en esto, puedo identificarme con ella’. Así es cómo se cuenta una historia, siendo capaz de hacerla personal para ti mismo”, destacó la realizadora.

Sin embargo, la serie no busca explícitamente una visión distinta, pues las cineastas que han participado en su producción no trabajan pensando en sus géneros, sino en desarrollar una historia. He tenido muchas experiencias nuevas como directora en este programa , admitió Valia. Cuando eres parte de la mayoría en un grupo, no eres otra que tú misma , puntualizó.

