Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 24 de septiembre de 2022, p. 4

Saltos temporales, operaciones mediáticas e incendios icónicos: Peter Missing, líder de los pioneros Missing Foundation, cuenta su versión sobre un capítulo perdido y relevante de la historia de Nueva York.

Algún día vendrá una lluvia a lavar la escoria de las calles , decía repetidas veces el conflictuado Travis Bickle en Taxi Driver, pero mientras el personaje central de la película de Scorsese veía en la fauna nocturna un reflejo de sus propios desórdenes, Peter Missing encontró a sus pares, que significan todo lo que vale la pena defender de una ciudad: “No me gustan las guitarras, nunca las usamos, excepto en algún sampler aislado; tampoco me interesó el punk, la mayoría de las canciones trataban sobre relaciones del tipo Joey conoció a Suzy”.

Un despertar político también fue fundamental en la historia de Peter Missing: “Cuando cursaba secundaria fui a las protestas contra la guerra de Vietnam y me parecieron inútiles; nunca me uní a una organización política y estoy activamente en contra del voto. No me gustaba el orden mundial entonces y no me gusta ahora, ni la forma en que Estados Unidos comienza guerras constantemente para ganar dinero.

En 1984 fui de viaje a Hamburgo y fundé Missing Foundation; grabamos un concierto junto a una formación muy temprana de la banda KMFDM. Estábamos usando basura como percusión antes de saber que era la música industrial.

Lo innegable es que en ese episodio conjunto entre KMFDM y Missing Foundation estuvo su forma embrionaria, un prototipo más extremo, del que luego Atari Teenage Riot y Nine Inch Nails tomarían su forma removiendo parcialmente los elementos más peligrosos.

Una constante en la historia de Missing Foundation es exceder los límites preasignados a un conjunto musical: Peter creó un símbolo compuesto por un vaso de martini dado vuelta y una A de anarquía una pirámide, originalmente visto en el Lower East Side de Manhattan. Su significado, la fiesta terminó , definió la lucha desde las casas tomadas contra la especulación inmobiliaria, en un movimiento que fue definido como antiyupi.

En el contexto de una era en la que se puso en valor el arte que unos años antes parecía patrimonio de las calles, Missing Foundation estaba en otro extremo: en 1988, titularon su álbum 1933, Your House is Mine. El salto entre Weimar y Manhattan no sólo marcó una postura indeclinable: la comparación también articuló un recurso de la ciencia ficción, en el que el pasado se superpone al presente.