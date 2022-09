Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 22 de septiembre de 2022, p. 6

En Estados Unidos se convocó a la Semana para los libros prohibidos, del 18 al 24 de septiembre, como una forma de resistencia frente a la creciente censura en el país, especialmente en 2022, cuando hay una ola particularmente agresiva de prohibiciones y desafíos en toda la nación .

Las bibliotecas están a la vanguardia en la lucha contra la censura , fue el manifiesto que hizo la Biblioteca Pública de Nueva York, convocante activa para leer aquellos títulos prohibidos en años recientes, la mayoría de los cuales se centran en las voces de personas negras y LGBT.

Algunos de los ejemplares incluidos en esta lista negra son el libro ilustrado Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak; la novela El cuento de la criada, de Margaret Atwood y El color púrpura, de Alice Walker. El cómic autobiográfico Gender Queer, de Maia Kobabe, encabeza la lista, pues ha sido retirado de 41 distritos escolares. De acuerdo con el reporte más reciente de PEN AmErica, las prohibiciones han afectado más de 5 mil escuelas y 4 millones de estudiantes, lo cual está socavando la libertad para leer y aprender.

En la biblioteca neoyorquina, las palabras de la novelista Toni Morrison son la insignia para las actividades como una defensora de la libertad de expresión. Su obra y su legado están insertos en varias de las lecturas y actividades que se ofrecen estos días. En su honor se leerán Beloved y The Bluest Eye, frecuentemente marcados por las prohibición.