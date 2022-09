Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 22 de septiembre de 2022, p. 3

Al pianista Duane Cochran (Detroit, Michigan, 1955), con una amplia carrera y diversos conciertos y recitales realizados en Estados Unidos, Francia, España, Canadá, México y la ex Unión Soviética, le entusiasma tocar las piezas de compositores poco conocidos, lo que hará el próximo 1º de octubre en el marco de la edición 25 del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro.

Con un programa inusual en el que también bailará la obra Somnia, con música de Rodrigo Sigal, Cochran interpretará piezas de Norman Dello Joio y Rosa Guraieb, compositores que rara vez se programan en las presentaciones públicas.

Me encantan los clásicos Bach, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, pero lo mío realmente es lo contemporáneo, las nuevas tecnologías. Como coreógrafo contemporáneo siempre busco nuevas formas de expresión y hacer combinaciones. Me encanta introducir en mis programas obras nuevas para dar a conocer a compositores importantes que no han tenido la oportunidad de ser reconocidos , explica en entrevista.

El programa que interpretará Cochran incluye Sonata núm. 3 de Norman Dello Joio, Pieza cíclica y Puerto de arribo, de la oaxaqueña Rosa Guraieb, así como la Sonata núm. 7 del ruso Sergei Prokofiev y la obra de estreno para piano y movimiento de Rodrigo Sigal.

“Norman Dello Joio fue un compositor estadunidense no muy reconocido, ni siquiera en Estados Unidos, pero es maravilloso. La Sonata se compone de cuatro movimientos y es bellísima. Quise tocar una sonata norteamericana porque parte de mi existencia es de allá.”

De Rosa Guraieb, Cochran explica que fue una compositora y magnífica pianista de Oaxaca no muy conocida, a pesar de tener piezas maravillosas y técnicamente muy demandantes. Ella era de carácter muy fuerte, un poco áspera, pero me encantaba. Tuve la suerte de conocerla y de trabajar con ella, tengo un disco grabado de su música y he buscado su obra completa, por lo que espero grabar otro disco de ella .

En el recital, el pianista también interpretará la Sonata núm. 7 de Sergei Prokofiev, considerada una de las obras célebres de su repertorio pianístico debido a su dificultad técnica. Necesitas una fuerza interpretativa para tocar esta sonata, además me identifico mucho con esa obra por los ritmos, ya que es una sonata muy rítmica .