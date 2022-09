Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 22 de septiembre de 2022, p. 31

Residentes del edificio de departamentos ubicado en Filipinas 178, en la alcaldía Benito Juárez, aseguraron estar confiados y con la esperanza de que el inmueble –apuntalado con 15 tubos en el acceso de la planta baja tras el sismo de septiembre de 2017– sea considerado en el programa de reconstrucción, luego de la visita de la comisionada Jabnely Maldonado.

La funcionaria se reunió con los vecinos ayer, con quienes recorrió las cuatro torres y tres niveles para escuchar sus peticiones.

En entrevista, aclaró que ese lugar no estaba incluido en el universo de atención del programa para la reconstrucción y prefirió no anticipar una opinión sobre la situación estructural del edificio acabado en 1985 hasta no recibir los resultados de las inspecciones del lunes pasado.