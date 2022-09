Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 20 de septiembre de 2022, p. 7

Pello Reparaz es la cara del colectivo Zetak, proyecto musical de origen vasco que abraza y busca encontrar en su idioma, el euskera, un lugar dentro de un mundo cada vez más interconectado. Es relativamente complicado porque al principio sí que es verdad que la gente te dice que quizás es cerrarse demasiado las puertas, cantar en una lengua que sólo hablan alrededor de 700 mil personas. Y luego con el tiempo vas viendo que al final, en un mundo cada vez más y más globalizado, tiene más sentido buscar factores diferenciadores , señaló en entrevista.

La determinación de elegir su lengua madre como vehículo de sus letras implica varias cosas. Pello es originario de un lugar en el que el euskera se usa de manera cotidiana, un pueblo pequeño de Navarra donde todavía vive. Intentamos mostrar con muchísima naturalidad lo que hemos hecho, pero sí es verdad que en algunos casos no deja de ser una decisión casi política. Optar por cantar en un idioma tan pequeño, sabiendo español, como es mi caso, e inglés también, por ejemplo, no deja de ser una decisión política. Además, históricamente ha habido un conflicto muy importante, no sólo ha sido relegado a un segundo plano nuestro idioma, sino ha sido, en épocas de nuestra historia, prohibido y censurado , agregó.

Componente histórico

Aunque Zetak tiene una intención primordialmente lúdica y de buscar transmitir algo con sus melodías y letras, haber optado por el euskera también dota al proyecto de una segunda capa de profundidad. “Creo que sí existe un componente histórico-político y algo que nos empuja a hacer una declaración de intenciones y decir: ‘Es importante ser conscientes de dónde venimos, de lo que tenemos, de lo que contamos, de lo que nos une a nuestra tierra’. Y por su puesto que en su música está eso en una segunda línea todo el tiempo, y a veces pasa a la primera también, y hablamos directamente de eso”, sostuvo.

Otra forma de mostrar su herencia cultural es la instrumentación y la manera en que integra elementos tradicionales de origen vasco, como la txalaparta, un instrumento clásico que no dejan de ser tres, cuatro o cinco tablas de madera que golpeamos, pero es un poco curiosa esa fusión , detalló Reparaz.