Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 20 de septiembre de 2022, p. a12

Ha empezado el declive del Saúl Canelo Álvarez, un camino sin retorno como destino ineludible que recorren todas las figuras deportivas. Después de alcanzar la cima, una inercia inevitable los lleva hacia el fondo y la mayor estrella del boxeo mexicano ha iniciado ese descenso, según reflexiona José Benavidez, padre, entrenador y manejador del campeón mundial interino en peso supermediano, David Benavidez, a quien la lógica señalaría como el retador adecuado para el pelirrojo.

Después de la victoria del Canelo sobre Gennady Golovkin en la tercera entrega de su rivalidad, el mexicano respondió molesto cuando le preguntaron si evitaba pelear contra David Benavidez. Dijo que ese hipotético adversario no tenía méritos ni había ganado nada para ser tomado en cuenta, no me falten al respeto , reclamó el tapatío.

Para José Benavidez es el principio del fin, para ser más precisos. Todos vimos a un Saúl cansado; se vio mal ante Dmitry Bivol y peor ante un Gennady Golovkin acabado .

La industria llamada Canelo está en su momento de ocaso, interpreta el entrenador. Después de la exhibición que no satisfizo a nadie, José Benavidez está convencido que le queda muy poco hacia dónde apuntar para darle la expectativa que debe generar una estrella co-mo Álvarez.

Cualquier camino, advierte, lo conduce a David Benavidez. Un joven de 25 años con una carrera en ascenso y que la afición saca a colación en cada oportunidad.

“Canelo estaba enojado y dijo que no habíamos hecho nada y no teníamos méritos para enfrentarlo; entonces ¿qué representa ser campeón interino supermedio –como David– y que Saúl se asuma campeón absoluto, además del mejor libra por libra? La lógica diría que tendría que enfrentarlo para demostrar quién es y así callarían un montón de bocas.”