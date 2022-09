Su experiencia no le permite pasar por alto el partido del próximo sábado contra Chivas, un rival que no pierde desde hace siete fechas y que puede traer consecuencias con un mal resultado.

Seis veces campeón de liga y símbolo del americanismo, el Capitán Furia considera que estas Águilas son un ejemplo del todos para uno y uno para todos , lo cual hace tiempo no se veía. El entrenador (Fernando Ortiz) encontró la cuadratura al círculo y si a eso le sumamos que es un plantel con mucha calidad, se vuelve un aspirante muy fuerte (al título) .

Hace un par de meses, cuando recién iniciaba el torneo, el ex zaguero mundialista en Argentina 78 se reunió en las instalaciones de Coapa con cuerpo técnico y jugadores. Entre ellos, recuerda, no hubo uno que desconociera cuáles eran los objetivos. Los veía confiados, convencidos de lo que querían y con un cuerpo técnico enfocado en el trabajo. Desde luego que me sorprenden las nueve victorias en fila, pero estaba seguro de que iban a salir del mal momento .

Para igualar la marca de triunfos en la liga (12), que hoy permanece en manos de León (Clausura 2019) y Cruz Azul (Clausura 2021), al América le resta ganar sus últimos tres partidos de la fase regular contra Santos, Puebla y el Guadalajara, su acérrimo rival, contra el que Tena se acostumbró a meter la pierna fuerte.