Periódico La Jornada

Jueves 8 de septiembre de 2022, p. 7

Madrid. Doce años después de haber iniciado la andadura, Nacho Cano, ex integrante del grupo de pop español Mecano, presentó su musical Malinche, una obra creada íntegramente por él, con la utilización de diversos géneros y abundante obra coral para explicar un hecho histórico que cambió para siempre el devenir del mundo y de la humanidad.

Según el músico español, durante la composición y escritura acudió a expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) para que supervisaran el rigor histórico de los hechos, además de haber presentado personalmente el proyecto a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le gustó mucho , asegura Cano.

Encima de lo que será la escenografía del musical, en el recinto ferial de Ifema, Cano desgranó algunos detalles del proceso de construcción de una obra monumental , que a su juicio es finalmente la compilación de todo el bagage artístico y musical que ha acumulado a lo largo de su vida. De hecho, el proyecto lo inició hace 12 años, durante una de sus estancias en Miami, donde tras componer las primeras melodías pensó que la cultura y las ciudades que se habían construido a partir de la Conquista española eran de alguna manera fruto del encuentro de esos dos mundos. Y entonces empezó a leer, a estudiar y a imaginar su proyecto más personal y ambicioso.

La historia que cuenta es precisamente la que protagonizaron Hernán Cortés, la Malinche y Moctezuma. Pero no es un relato histórico. Es mi visión de esos hechos, basada, por supuesto, en hechos probados, con la intención de crear belleza de a lo mejor actos violentos o de lo peor. Para nosotros no hay buenos y malos, más bien todos tienen un lado bueno. Y no juzgamos a nadie .