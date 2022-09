Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 8 de septiembre de 2022, p. a10

En una ubicación peculiar, junto al Panteón Xilotepec, las instalaciones de uno de los llamados grandes de la Liga Mx han sido escenario de momentos tan surrealistas como dramáticos en el balompié nacional. El ritual de una bruja, el secuestro de un entrenador, el derrumbe de una carrera futbolística por un par de cervezas, así como un efervescente reclamo de la afición, son algunos de los episodios que tienen en común a La Noria, casa de Cruz Azul.

Un terreno de 45 mil 600 metros cuadrados con tres canchas, gimnasio, oficinas y un Salón de la Fama del Futbol podrían deslumbrar a cualquiera, como fue el caso del ex técnico uruguayo Sergio Markarián, quien llegó a decir que un plantel con estas instalaciones lo menos que merece es ser campeón.

Sin embargo, la perspectiva de la FIFA es diferente. El recinto que resguarda a La Máquina desde 1990 en Xochimilco fue el único de los tres equipos capitalinos de la Liga Mx en no ser considerado como campamento de selecciones para el Mundial de 2026.

Pero el desdén a la residencia celeste es apenas el ápice de una serie de desventuras que guarda La Noria, como cuando el ex presidente deportivo Guillermo Billy Álvarez corrió al plantel titular. La estaca de un 6-1 por parte del Fénix de Uruguay en la Copa Libertadores 2003 provocó el despido de Óscar Pérez, Sergio Almaguer, Melvin Brown, Gilberto Jiménez, Flavio Davino, Miguel Zepeda, Pablo Galdames, Julio César Pinheiro, Sebastián Abreu, Daniel Baldi y Juan Francisco Palencia.

Aún conservo la rescisión del contrato, hasta lo tengo enmarcado , revela con dolor Melvin Brown, quien fue parte del equipo en uno de los momentos más sombríos.

La gente de experiencia no aceptamos (la rescisión), hubo muchas mesas de negociación en las que se ponían cláusulas que no eran buenas. ¿Cómo era posible ser dado de baja a mitad de torneo para después ser recontratados? , dice entre una mezcla de incredulidad y enojo. Estuvimos fuera 15 días, incluso me hablaron del Gremio de Brasil, pero los rechacé, yo quería a Cruz Azul .

Recuerdo terrible

La calle Guadalupe I. Ramírez, paralela a Camino San Pablo, donde se ubica La Noria, es el recuerdo más agrio para el ex técnico Rubén Omar Romano. Justo en esa vía fue interceptado en su camioneta para ser secuestrado en 2005 al salir de un entrenamiento con los celestes.

Romano pasó 65 días encerrado en una casa en Iztapalapa con los ojos cerrados y sumergido entre el temor e incertidumbre. La estadía fue atroz, pero la liberación cayó en lo insólito.

La entonces Agencia Federal de Investigaciones, encabezada por Genaro García Luna, liberó al entrenador en un operativo que casualmente cubrieron varios periodistas. Gracias a la AFI que me salvó , fue la frase épica del entrenador al regresar sólo tres días después a dirigir al plantel.

Una de las carreras que se perfilaba para ser de las más prominentes del futbol mexicano vivió su declive justo a unos metros de la puerta de La Noria. Mientras el equipo agonizaba en el plano deportivo con escasa posibilidades de llegar a la liguilla del torneo Clausura 2018, el delantero mundialista Carlos Gullit Peña tenía el hábito peculiar de comprar cervezas en una tienda frente a las instalaciones del club al término de los entrenamientos.