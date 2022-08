El músico inglés Jarvis Cocker sostendrá un par de pláticas sobre su libro Good Pop, Bad Pop (Pop bueno, pop malo) con los locutores Mariana H y Rulo, el próximo 31 de agosto en la ciudad de Querétaro y el 4 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México. Las conversaciones con el líder de la banda Pulp se realizan dentro de las actividades del Hay Festival. Con la autorización de la Editorial Sexto piso presentamos un adelanto del primer capítulo.

H

abía una casa en la que viví un tiempo. Almacené muchas cosas en el desván de esta casa. Cuando digo que almacené muchas cosas , en realidad es una manera amable de decir lo utilicé como un contenedor Atiborré de cosas este desván durante largo tiempo, sólo para quitármelas de encima. Fuera de mi vista, fuera de mi mente. Y después se quedaron ahí como por veinte años, porque yo ya no vivía en Londres. Viví en París y en muchos otros lugares.

Este desván de vez en vez regresaba a mi mente. En realidad no sabría decir por qué era algo que me molestaba, pero sabía que algún día tendría que lidiar con ello. Pero ese algún día jamás parecía presentarse. Se podría pensar en este desván como una manifestación de la forma en que un ser humano moderno acumula cosas de manera casi inconsciente. O se podría pensar como un bote de basura que jamás se vació. Pero las circunstancias han conspirado para que no me quede más opción que limpiar este desván.

El día del juicio me ha llegado. Así que manos a la obra. He decidido que, antes que simplemente llevarlo todo a la basura, revisaré cada objeto para después realizar una decisión informada sobre si conservarlo o no.

¿Por qué? Porque sé que en algún lugar hay alguna cosa importante. Alguna especie de historia de vida, alguna especie de revelación: pero será preciso buscarla. Y no hablo en plural sólo porque sí, me gustaría recibir su ayuda.

No les pediré que miren cada uno de los objetos que encuentre aquí –eso llevaría años–, pero me parece importante tener testigos. Incluso podemos convertirlo en un juego: llamémosle guardar o tirar ( keep or cob. Cob es una palabra de Sheffield que significaarrojar).

Como pueden ver, es un enorme revoltijo. La primera vez que asomé mi cabeza por aquí, descubrí muy rápidamente que era un espacio sin ton ni son. Sé que debe haber algunos objetos útiles o interesantes. Algunos se remontan a mi infancia, pero no hay forma de acceder a ellos porque aquí hay también mucha cosa inservible. Por eso voy a mirar cada objeto antes de decidir si tirarlo o no. No quiero perderme algo importante. Y he aprendido a través de los años que las cosas más importantes de la vida no son siempre evidentes de manera inmediata.

Bueno, suficiente preparación escénica: cierren los ojos, metan la mano en ese montón de cosas que están ahí y veamos… Estos son chicles Extra cuando todavía existían en forma de palo. No habían evolucionado a su actual estado de tableta. Este chicle tiene veinte años. Inutilizado. Sin masticar. Durante años cargué un paquete de chicles en el bolsillo derecho. Fue un aspecto esencial de mi labor como padre. Tiene que ser de menta. La hierbabuena es demasiado dulce. Los sabores frutales son abominables. Pero este paquete de chicles es anterior a que fuera padre. Es el chicle de un hombre soltero.