Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 28 de agosto de 2022, p. 7

Muchos de los días de la infancia del cantante José María los pasaba sentado afuera del estudio de su padre Napoleón, porque sus tres hermanas jugaban a las barbis, no le permitían estar con ellas y lo mandaban a la porra, no entraba en sus juegos . El pequeño se refugiaba en el confín del espacio creativo donde escuchaba todo lo que mi padre estaba componiendo. Cuando nos mostraba la canción ya me la sabía para su sorpresa. Siempre elegí la música .

Hace poco José María se presentó ante un pletórico Auditorio Nacional. Al estar en el proscenio frente al público se sintió muy agradecido y muy feliz y a pesar que apenas rebasa las tres décadas de edad él está en uno de los mejores momentos de su vida en todos los aspectos, desde darle un sorbo a la taza de café y disfrutarlo al máximo . Todo esto porque después del periodo de azorrillamiento que vivimos me siento liberado y valoro más la vida .

Para la fuerza/alma creativa los momentos intrincados sacan lo mejor de los creadores, para José María el periodo de confinamiento que vivió para él fue fructífero: Antes de eso no había escrito tanto. Estaba anclado en la música que ya había hecho, escuchaba lo que había compuesto sin ser muy autocrítico. A partir de esto no estoy escuchando nada sino creándolo, tomar conciencia de eso fue increíble. Para mí, estoy en un periodo creativo impresionante, todo me inspira a todas las cosas quiero escribirles una canción .

Continuando el joven cantante confiesa que su sensibilidad es más susceptible a las frecuencias bajas, le gusta la canción sobre el dolor, sus sentidos se aguzan cuando me siento mal , porque cree que sus mejores canciones son cuando se siente dolido . Pero ahora, dice, no es necesario: Ahora puedo escribir de cualquier cosa. Voy en busca de la inspiración no espero a que llegue. Estoy buscando más colaboraciones, es increíble sentarte con alguien que conoces poco y comenzar a crear es maravilloso .

La voz creativa en la retentiva de José María la tiene bien detectada, pero el mejor indicador para saber que una canción está bien hecha es el pelómetro, cuando la escuchas y se te erizan los vellos de la epidermis. Ese es el mejor termómetro y el pelómetro sólo me sucede con ciertas canciones, sobre todo con las baladas”.