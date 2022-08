D

espués de sus dos inquietantes e innovadoras incursiones en el género de horror, ¡Huye! ( Get Out!, 2017) y Nosotros ( Us, 2019), el realizador afroamericano Jordan Peele cambia sorpresivamente de registro para ofrecer ahora, en su tercer largometraje titulado escuetamente ¡Nop! ( Nope, 2022), un híbrido narrativo de western con protagonistas negros, al estilo de Cowboys & Aliens (Jon Favreau, 2011), y un material de ciencia ficción tributario de las viejas cintas con misteriosos ovnis aterrorizando a una población angustiada ya por los fantasmas de la guerra fría El día que paralizaron la tierra ( The Day the Earth Stood Still, Robert Wise, 1951).

La trama de ¡Nop! transcurre en el oeste mítico de California, pero de modo aún más elocuente en las cercanías de un Hollywood que acostumbra transformar la realidad en un parque temático interminable. En Haywood Hollywood Horses, un rancho especializado en el adiestramiento de caballos para ferias y shows mediáticos, dos hermanos, Otis Jr. /O.J. (Daniel Kalluya) y Emerald (Keke Palmer), quedan de pronto responsables únicos del negocio familiar luego de que su padre, OtisHaywood (Keith David) cae muerto de su caballo al ser fulminado desde el cielo por un enigmático impacto metálico. No pasa mucho tiempo antes de que O.J. y su hermana se percaten –junto con los espectadores advertidos ya por los spoilers en el trailer de la cinta–, de que por ese firmamento perturbador surca, casi indetectable, una nave espacial animada poseedora de un orificio encargado de succionar seres humanos y caballos, para triturarlos y deglutir lo degutible, y luego arrojar a la superficie terrestre los desechos humanos o materiales tan inocuos como la moneda que termina con la vida del patriarca Otis Haywood. Todo un festín terrorífico entre el cielo y la tierra. Pero más allá de todo esto, hay en la cinta una alegoría posmoderna y satírica de la forma en que los afroamericanos han sido históricamente borrados no sólo de la épica de la gran pradera, esa conquista del oeste protagonizada exclusivamente por ambiciosos colonos blancos, sino también del propio cine estadunidense, a pesar de haber figurado un jinete negro en las imágenes clásicas del británico Eadweard Muybridge, gran pionero del cine a partir de sus animaciones ecuestres, quien también fuera fotógrafo paisajista en aquel oeste mítico, según lo ilustra la película de Peele.