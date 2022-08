Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 28 de agosto de 2022, p. 6

El terrible decreto de emergencia sanitaria realizado por el Consejo de Salubridad General de México el 30 de marzo del fatídico año 2020, encontró al escritor, investigador y crítico cinematográfico Jorge Ayala Blanco a dos meses justos de terminar de redactar La potencia del cine mexicano (Escuela Nacional de Artes Cinematográficas-Libros UNAM, 2021), un volumen en que analizaría la jauja del año 2019, con 216 películas mexicanas producidas, 102 estrenadas y una taquilla de mil 767 millones de pesos, merced a los 34.6 millones de espectadores para la industria nacional. Pero de la euforia se transitó al cierre de las salas, las filmaciones y, en general, la economía global, por el obligado confinamiento ante el covid-19.

De ese volumen, que estudia, disecciona y recrea 101 títulos, si bien comprende en su gran mayoría un avasallador porcentaje de películas prepandémicas, ya se insertó una que no llegó a la cartelera, El hotel (2016), de Carlos Marcovich, ex alumno suyo del viejo Centro Universitario de Estudios Cinematográficos que le facilitó un enlace para mirarla en línea.

Ocurre que la crítica cinematográfica, contrastadamente, no paró, sino que, al contrario, incluso tuvo un repunte durante el desolador y árido confinamiento masivo

Con la pandemia, la crítica no paró

“Seguimos publicando, eso me parece formidable. Tuve más material de dónde escoger y, sobre todo, ya no perdías el tiempo en estar recorriendo la ciudad para ir a ver una película –más o menos tres horas– y eso lo dedicas realmente a meditar y a escribir sobre la película como una especie de disciplina. Escribir por disciplina y, hay que decirlo con todas sus letras, aferrarte a una forma de creatividad como lo hizo muy consciente Vincent van Gogh en las cartas a su hermano Theo, una idea que me obsede: sabes que tienes una parte enferma que es absolutamente estéril y contra la que tienes que luchar, y una parte sana que crea”, explica con total sinceridad.

De manera muy consciente, recuperó para sí esa lucha interna durante los primeros, aciagos meses de la crisis de salud “que fueron los más brutales y duros. Luego terminamos el año aún sin las vacunas, que son un invento de 2021, que comenzamos en la incertidumbre brutal. Parafraseando el título de una de las películas menores de Blake Edwards, de 1966, pero de título genial, respondí a la pregunta ‘¿Qué hiciste en la pandemia, papacito?’. Y la respuesta es un libro con 111 películas mexicanas en el momento en el que supuestamente no podía haber estrenos”, relata con una sonrisa cómplice debajo de su abundantísimo bigote cano.