L

a otra tardecita, me tomaba un café después de comer, en el patio de mi casa, alrededor de una pequeña mesa redonda, blanca, que ha estado presente en mi vida desde mi infancia.

Contemplaba la bugambilia, que mamá plantó en este mismo jardín en 1948, conmigo de cuatro meses de nacida; una escultura de Vicente Rojo; el caballito de carrusel que siempre estuvo a la entrada de su casa en Coyoacán; la vieja palmera, que quedó en el otro terreno, cuando el predio del abuelo se subdividió; el bambú en alguna de las bardas; la hiedra en otros muros, los árboles, un viejo pino, un viejo peral, un viejo cedro, una palmera reciente; las plantas en macetas y, especialmente, el laurel o fresno en frente de la ventana del estudio de abajo. Me sentía a gusto, aun cuando mi gusto siga siendo un gusto triste, con la ausencia de Vicente, que fue quien rehabilitó esta casa, a la que nos mudamos apenas hace cuatro años, y en la que, en todo caso, Vicente sentía ilusión por vivir.

En esas me encontraba cuando sonó el timbre de la puerta de la casa. Me asomé por la ventanilla, para ver de quién se trataba. Al ver que quien había tocado el timbre era un viejo amigo mío, que me traía en persona su más reciente libro, lo invité a pasar. Pero él se resistió, con cualquier pretexto que respeté, aunque no sin asegurarle que volviera cuando tuviera oportunidad, que lo podía invitar a un cafecito, o a un vinito, o a comer, lo que fuera que acordáramos los dos.

Este amigo mío y yo nos dejamos de encontrar durante décadas, hasta que él empezó, a través de una de las redes, a comentar mis artículos de La Jornada. Hasta que me animé a mi vez a comentarle alguno de ellos, y le mandé mi correo.

Empecé a leer su libro con entusiasmo. Y esa misma noche le escribí una carta en la que le expresaba que mi lectura me entusiasmaba y que, cuando la terminara, le comentaría mis impresiones más extensamente. (Sin embargo, por lo pronto, mientras no supere yo el prejuicio contra mi amigo por su rechazo a pasar a mi casa, me temo que tanto mi lectura de su libro como, no se diga, mis comentarios, quedan en receso.)