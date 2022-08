De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de agosto de 2022, p. 37

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó ayer sobre los productos engaño denominados Chupa panza , Shupanza , Chupapanza , Me vale madre 60 , Me vale madre con melatonina , Me vale madre el dolor , Me vale madre reforzado , Alexjenny me vale madre complejo B y Me vale madre reforzado con flor de magnolia .

En presentación de malteadas, tés, gotas, cápsulas, tabletas, solución y gel, estos productos son comercializados y de manera ilegal, se anuncian como suplementos alimenticios.

Alertó que contienen ingredientes no autorizados como suplementos alimenticios, con lo que se incumple la normatividad y legislación sanitaria establecidas en diversos ordenamientos y en la más reciente edición de Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.