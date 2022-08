Ap

Jueves 25 de agosto de 2022, p. 9

Nashville. Jerry Allison, arquitecto de la batería de rock que tocó y coescribió canciones con su amigo de la infancia Buddy Holly y cuya futura esposa inspiró el clásico Peggy Sue, falleció a los 82 años.

Su muerte fue confirmada por un portavoz de Gold Mountain Entertainment, que administra la banda de acompañamiento de Holly, The Crickets, de la cual Allison fue el último miembro sobreviviente.

Nacido en Hillsboro, Texas, Allison conoció a Holly en la secundaria y comenzaron a tocar juntos en pistas de patinaje y The Cotton Club en Lubbock, a principios de la década de los 50, antes del auge de la música rock. Escribieron numerosos éxitos juntos cuando eran adolescentes, incluido That’ll Be the Day, inspirado en una línea de John Wayne en el clásico The Searchers.

The Crickets, que también incluía a Joe B. Mauldin y Niki Sullivan, se abrió paso en 1957 con esa canción, seguida de Oh, Boy!, Maybe Baby y otros sencillos. La novia adolescente de Allison (Peggy Sue Gerron, con quien se casó más tarde) fue la homónima de Peggy Sue, en la que Allison toca una de las partes de batería más célebres del rock, un patrón rodante llamado paradiddles.