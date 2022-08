“También está contada y planteada desde un lugar en el que podemos descubrir que todos, en cierto aspecto, también son víctimas, y cada quien tiene un lugar en el que no sabemos qué hay detrás; no sabemos que había ahí.

La actriz Elsie Flores, quien interpreta a Cristina Ríos Valladares, considera que su papel en una serie de corte principalmente documental tiene una función importante. Lo que se intenta con esa parte de ficción es darnos oportunidad a los espectadores de poder ver qué pasó, qué no vimos, y habitar este universo de todo lo que pasó detrás , señaló en entrevista.

▲ La madre de Israel, una de las víctimas en el rancho Las Chinitas, asegura la actriz Elsie Flores (en la imagen). Foto cortesía de Netflix

“Ella era una de las víctimas, de las tres que rescatan este día de 2009 en el tancho Las Chinitas, y partir de ahí se vuelven centrales, para que tanto Florence como Israel, más –obviamente– todo el sistema de justicia, terminen encarcelados”, explicó la actriz.

Para ella, la oportunidad que le da la serie es principalmente dar voz a individuos que no la tuvieron. Lo más sencillo sería ponerte en una postura en la que enjuicies o te vayas hacia un lugar que no es el que fue mi objetivo en ningún momento, porque mi reto real era encontrar su propia voz y la honestidad y humanidad de esta mujer , señaló.

Para complementar la falta de elementos con que terminar de dar forma a su papel, Flores se centró en lo humano.

Encontrar en Cristina, no solamente a la juzgada o a la que mintió; ir más allá. No creo que eso fuera interesante para el público, interesante es poder brindar algo que nos cuestione, y que a mí misma me puso en ese lugar , explicó la actriz originaria de Monterrey.

A pesar del reto profesional que implicó participar en una producción, Flores no considera que lo más destacable de su participación en la serie sea su desarrollo actoral.