En sólo tres meses, entre agosto y octubre de 2021, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, desaparecieron 11 mujeres; tres de ellas fueron encontradas sin vida y las otras ocho no han sido localizadas.

En entrevista, refirió que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió acciones urgentes por la desaparición de cinco de las ocho jóvenes que continúan sin ser localizadas. El Estado mexicano debe implementarlas, es decir, tanto el gobierno federal, el estatal y los municipales deberían de estar actuando para encontrarlas .

No obstante, sostuvo que en la fiscalía estatal no han habido avances significativos para la localización de las víctimas. Lo que queremos es tener respuestas y que se esté buscando a las personas activamente, no sólo mediante oficios .