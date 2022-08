Durante la mañanera de ayer, se pidió su opinión en torno a los habituales números de estudiantes rechazados en el concurso de ingreso a la UNAM –que desde hace varios años oscila en 90 por ciento— y el argumento es que no obtienen un espacio debido a que no pasan el examen , y el mandatario destacó la necesidad de apoyar la instrucción pública y de ampliar la oferta para el nivel superior.

Las 55 que nos faltan van a estar orientadas a la formación de médicos y enfermeras, porque tenemos un déficit de galenos, enfermeras y especialistas por ese mismo abandono (del neoliberalismo a la educación y la salud).

Respecto de los aportes a las universidades públicas tradicionales, enfatizó que durante su sexenio todas han recibido el presupuesto en tiempo y por encima de la inflación, pero es bastante el rezago y nos va a llevar más tiempo .

Reiteró que durante el neoliberalismo se apostó por la educación y la salud privadas, pues esos derechos se consideraban mercancía. En el caso académico, expuso, se propició la creación de instituciones particulares, incluido el nivel superior y se limitaron los presupuestos con lo que no pudo crecer la matrícula ni crearse nuevas escuelas.