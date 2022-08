Reyes Martínez Torrijos

Martes 16 de agosto de 2022, p. 3

El escritor Enrique Serna considera que sus cuentos son comedias condensadas , en las que hay una crítica al punto débil de cada personaje . Su libro más reciente, Lealtad al fantasma, tiene como eje narrativo la pérdida del albedrío, explorar qué pasa cuando alguien ya no lleva el timón de su vida o descubre que se lo arrebataron, pero también mostrar la otra cara de la moneda: los invasores de almas .

El narrador explica a La Jornada que en el título editado por Alfaguara el tema excede a las relaciones de pareja y llega al “terreno donde tú ya no mandas en tu vida porque hay un poder sobre ti, a veces sobrenatural, que te está dominando. Son personajes hasta cierto punto poseídos, en algún caso también por la idolatría, como en el cuento ‘La fe perdida’”.

Ahí alguien vive de una manera tan vicaria las emociones de una diva de la pantalla que ya no es dueña de su voluntad. Lo que cuenta esa historia es cómo una persona que tiene ese fanatismo, de seguir al pie de la letra todos los actos de esta mujer de Hollywood, acaba encontrando el camino hacia su libertad .

Serna (CDMX, 1959) relata que le pareció que el título del último cuento reúne los temas del libro, pues todos los personajes tienen una especie de fantasma que los está dominando. Son personajes poseídos por una fuerza superior, que descubren que no mandan en su propia vida, porque hay alguien que está por encima de ellos. Además, es el título que más me gusta .

Reconoce un “enfoque un tanto perverso de esos dilemas morales, porque en el primer cuento, ‘El anillo maléfico’, se muestran dos opciones: la de un hombre que sucumbe a la tentación y la de otro que resiste, y cuya virtud triunfa. Me interesaba mostrar qué sucede en ambas situaciones.

“Hay una crítica o una autocrítica de la masculinidad y del donjuanismo, algo que ya había hecho en mi novela La sangre erguida, pero ahora que ya tengo más experiencia y conozco mejor nuestra ridícula vanagloria masculina, me pareció que había otros aspectos que valía la pena relatar.”

En esa narración “hay cierta ambigüedad moral –continúa el también ensayista–; no es bueno tener una posición moral muy explícita en la ficción, porque debe ser el lector quien absuelva o condene a los personajes; lo que sí hay es cierta justicia poética en el caso de los donjuanes. El donjuanismo me parece que hincha el ego de un hombre, y a mí me gusta reventar esos globos inflados”.