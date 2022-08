En otro tema, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda declaró como caducado y no presentado dos dictámenes sobre el proyecto Conjunto Estadio Azteca.

Sobre el recorte de agua del sistema Cutzamala que aplica la Comisión Nacional del Agua, la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum, dijo que se reportan niveles históricos bajos debido a la sequía, por lo que se decidió reducir el suministro para no consumir todo el recurso de las presas.

Sobre ese asunto, la jefa de Gobierno desmintió un supuesto aumento del predial y del agua con la ejecución de ese proyecto.

Comentó que si bien el recinto deportivo debe tener mejoras para recibir en 2026 el Mundial de Futbol, su gobierno no autorizará proyectos que impacten negativamente la zona; al contrario, en todo caso va a haber obras de mitigación en Santa Úrsula, Los Pedregales, Huipulco y su paradero.

Relató que “el otro día que fui a Huayamilpas me decían: ‘es que va a subir el predial y el agua’. No, no va a subir el predial ni el agua, si quieren se los firmo”, ofreció.

“Sin culpar a nadie, de vecino a vecino se van dando estas informaciones que no son reales. Entonces, vamos a hacer algo donde los vecinos estén de acuerdo y al mismo tiempo que se mejore el entorno y lo que se requiere para el Azteca.