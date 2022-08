C

omo se ha dicho de Jack El Destripador, Mariano José de Larra, o Fígaro, o El Pobrecito Hablador, se hubiera sentido a sus anchas en nuestro siglo. Murió a los 28, demasiado joven para saberlo, cerca de 200 años atrás, pero su mirada cae en nuestro tiempo y lugar como anillo al dedo. Entendería estos días mejor que nosotros. Supo maravillarse ante la inclinación continua de la gente a opinar, y con los ladrillos de la ironía y una fingida humildad los puso a todos en su sitio. Si hacia 1830 se tiraba a la calle con bobalicona voracidad, imaginémosle el deleite de navegar nuestras calles y redes sociales. Él que tanto se maravillaba de esa cosa llamada sociedad .

Su crónica iniciática, un auténtico programa, ¿Quién es el público y dónde se le encuentra?, diagnostica visionariamente nuestras fiebres de usuarios en Twitter y Facebook, aunque quizás Tik Tok e Instagram lo rebasarían en su fugacidad. A ese respetable señor llamado El Público, desde entonces Larra lo encontraba por todos lados.

Sus observaciones, de tan modernas, son imperecederas: Reparo con singular extrañeza que el público tiene gustos infundados . Para colmo no sólo no se cansa de opinar, sino que se mata por defender su opinión, que en rigor no lo es , pues también entonces lo que la gente pensaba venía de otra parte. De los prejuicios, las costumbres, los medios de comunicación, los chismes, las leyendas, las doctrinas de alguien más.

Como siguen confirmando las reacciones (posteos, comentarios, memes, gifs, aforismos apócrifos y confesiones no pedidas que abruman las redes), el ilustrado público gusta de hablar de lo que no entiende . Si en tiempos más pausados que los nuestros, cuando una carta tomaba días o semanas en llegar a su destinatario y un enviado a lugares remotos lograba transmitir sus noticias luego de varios meses, Larra ya se desasosegaba ante la opinión pública de gente que, significativamente, gusta de comer mal; de beber peor . Bajo el efecto de ciertas sustancias (que en su medio casi se reducían a las de Baco), los densos vapores se subían a la cabeza del público, que no se entiende a sí mismo y lo convertían en fuente todavía menos fiable.