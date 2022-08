Seguimos batallando con esas fuerzas políticas que se han convertido en golpistas de la democracia del país, que no tienen el valor y coraje de pedir una vacancia en una plaza del pueblo, si no que lo hacen desde su curul en el Congreso, agregó.

No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción , señaló.

El Congreso, dominado por la derecha, se negó el jueves a autorizar a Castillo a salir del país para asistir hoy a la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia, debido a que el mandatario peruano enfrenta cinco investigaciones penales por presunta corrupción.

Además, Castillo aprovechó para destacar la renovación de su gabinete, anunciada el viernes, el quinto equipo en lo que va de su gestión de la que lleva 13 meses.