Domingo 7 de agosto de 2022, p. 6

Basta con entrar a la cuenta en Instagram de Synergy Studio (@synergystudioio) y buscar, entre los varios efectos que ofrece, uno llamado Con los rótulos no . Una vez activado, se enfoca con el teléfono inteligente cualesquiera de los logotipos en blanco y gris de la alcaldía Cuauhtémoc para realizar una protesta ciudadana en el mundo virtual: el filtro está programado para borrar, con unos cuantos brochazos, el diseño oficial y que aparezca una tómbola de imágenes coloridas y alegres, fruto de la creación de cinco artistas de esta especialidad, que correrán rápidamente hasta dejar fija alguna de ellas.

La leyenda que aparecerá, clara y concisa, no requiere de mayores explicaciones: Aquí estuvo una obra de arte , y puede guardarse en la galería de imágenes del aparato, lo mismo que exportarse como video personal en distintas redes sociales.

En el mundo de las leyes y la política fue una imposición ejecutada con celeridad el 19 de mayo anterior: sustituir los gráficos rotulados artesanalmente de mil 493 puestos semifijos por pintura blanca e imponer la cromática de la demarcación por instrucciones de la alcaldesa panista Sandra Cuevas.

Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar y surgieron de las maneras más impensadas y asaz creativas. La más reciente de ellas es el cortometraje documental Resistencia rotular (México, 2022), producida y dirigida por Pamela Fink, que compila las opiniones de especialistas en la gráfica popular como Deborah Holtz, de Trilce Ediciones –editora del proyecto Sensacional de Diseño Mexicano (2001)–; Yuriho HM, de la Red Chilanga de Defensa del Arte y la Gráfica Popular (Rechida); Óscar Reyes, de Todo Bien Estudio, y Aldo Haro, además de retratar locales como Tortas El Estudiante, La Locura del Tortitaco, Hamburguesas Azerejé y muchos detalles de una urbe tan inmensa como la Ciudad de México.

Llamado de atención

El enfoque del corto documental, que en breve iniciará su ruta de festivales y luego buscará una salida lo más amplia posible hacia el gran público, es hacer un llamado de atención y volverse un punto para reflexionar sobre lo que pasará con este oficio, mediante un trabajo de investigación y exploración desde múltiples perspectivas y con el auxilio de las herramientas de la realidad aumentada, muy útiles para generar conciencia y enriquecer la percepción.

“Permite otro tipo de soluciones, no sé si decir más reales, pero sí más tangibles, para volver a popularizar el oficio del maestro rotulista. Aunque no los hubieran prohibido, de todas maneras es un oficio en peligro de extinción de la vieja escuela del diseño popular mexicano, pues la mayoría son adultos mayores y es preocupante, porque mucha gente nada más imprime en plotter y no se toman el tiempo de ir con estos maestros”, explica Fink.