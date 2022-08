Sin la goleadora Cinthya Peraza, sancionada un partido, las verdiblancas se respaldaron en Alejandra Curiel, quien atacó con un remate de cabeza que fue atajado. Las locales respondieron con disparos de Daniela Flores y Ana Rosa García, pero al igual que en duelos anteriores no fueron certeras. Con la intención de romper el cero en el marcador, las capitalinas reforzaron la ofensiva, aunque Santos sorprendió al minuto 49 para poner el único tanto.

En una jugada a balón parado, la capitana de las Guerreras, Bren-da León, rescató el esférico dentro del área tras un rebote para sentenciar con potencia y darle la ventaja a su equipo.

El cierre fue intenso para Cruz Azul, que se mantuvo al acecho al área de las visitantes e incluso estuvo cerca de anotar después de una serie de rebotes, pero las santistas resistieron para salvar la victoria.

Roberto Pérez, entrenador de las Celestes, se mostró decepcionado por el resultado y dijo que ser un equipo grande nos está quedando así, grande .