Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 7 de agosto de 2022, p. 25

Con cuatro plantaciones de maguey en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, Fernando Mata Nápoles es tlachiquero por herencia, mantiene viva la producción de aguamiel y pulque en la Ciudad de México y es el primero en esa alcaldía que incursiona en la elaboración de un destilado del néctar de la planta.

El oficio de raspar el maguey para obtener el aguamiel es legado de su abuelo materno, raspa entre 43 y 45 magueyes dos veces al día, por la mañana y en la tarde. Cada planta le da entre uno y seis litros, dependiendo de su tamaño, y produce durante tres a seis meses.

“Soy tlachiquero desde hace unos 22 años –ahora tiene 43– que ya desde antes, ora sí que mis abuelos, se dedicaban, y por eso a través de esas raíces yo también me dedico”, dice con el orgullo de saber que produce una bebida que no duda en llamar bendita al concederle beneficios para la salud, como ayudar a controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes, de allí uno de los dichos del pulquero: Para crecer fuerte y sano, beba pulque desde temprano .

Frente a una de sus plantaciones en el paraje Tlalcoxtepec, exhibe en una mesa sus bebidas y algunas de sus herramientas de labor como el acocote, un calabazo alargado con el que se extrae por succión el aguamiel de los magueyes, el raspador y un cuero de borrego –sustituido ahora por garrafas de pet–, en el que anteriormente se vaciaba el néctar para transportarlo a las barricas de madera donde se deja fermentar por cuatro días.

Fernando expone una muestra de aguamiel, otra de un pulque campechano que es la mezcla de un fermento dulce y uno fuerte, el que más le piden, y una botella de su destilado de pulque Los Tornados, que produce de manera artesanal desde 2019.