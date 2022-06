Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 26 de junio de 2022, p. 7

A pesar de que Azalea Báalam no creció escuchando la lengua de su familia, la joven cantante ha procurado no perder la conexión con su parte indígena. Decidí empezar a cantar en lenguas originarias porque mi familia habla maya, pero yo ya no lo pude aprender. Entonces, conforme fui creciendo, me di cuenta de que una razón por la que se pierden los idiomas originarios es eso, que ya no se transmiten , contó en entrevista.

Azalea prefiere decir que nació en T’Hó, nombre que le daban los mayas a la zona donde se erigió la actual Mérida, Yucatán; como uno de los muchos gestos que la cantante ha adoptado para honrar su parte indígena. Al haber crecido en la Ciudad de México junto a su madre, la música perdió contacto con la familia de su padre de origen maya, pero su interés y su conexión con la cultura todavía la mantenía.

En la capital mexicana, Báalam decidió buscar dónde aprender la lengua, pero la empresa no fue fácil. Al no encontrar clases de maya, Azalea optó por el náhuatl, lengua más presente en el Valle de México. Tan solo encontrar lugares para aprender náhuatl ha sido complicado, pero afortunadamente buscando se encuentra, y ya tengo maestros con los que me estoy preparando , aclaró.

Propuesta para jóvenes

En 2018, Azalea publicó su primera canción, pero desde que tenía 16 años ya deseaba crear música en lenguas mesoamericanas. Lo veo como contribuir al movimiento de revitalización. Hay otros artistas también que se dedican a cantar en lenguas originarias, y pues lo veo como un movimiento en el que estamos varios , puntualizó.

La propuesta musical de Báalam está pensada en la gente joven, principalmente la que forma parte de comunidades mayas y nahuas, porque creo que ellos también tiene derecho a conocer propuestas en su lengua , señaló.