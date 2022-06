“Como sabes, Elena, tuve cáncer de mama; cuando me tocaron mis sesiones de quimio, mis amigas me acompañaban y platicábamos. Me divorcié en 2011. Me detectaron el cáncer en un seno, en diciembre de 2010, en la mama derecha. Dos semanas antes, ya había logrado convencer a mi ex marido de que nos divorciáramos; a las dos semanas de esta conversación me descubrieron el cáncer y no me pude separar; nos quedamos juntos por los niños.”

–Es un libro auténtico; escribí esas historias porque mis entrevistadas me decían: Por favor, cuenta mi historia . Todas tenían grandes semejanzas entre sí. Cada una de las 12 mujeres representa a muchas otras que vivieron una situación muy parecida, si no es que la misma. Por eso informo que unas cambiaron de sexualidad porque, en mi entorno conozco a más de tres que decidieron vivir con otra mujer y construir su familia a partir de esa relación.

–¿Por qué no pudiste?

–Porque me dijo –y tenía razón– que iba a ser muy fuerte para mis hijos –que entonces tenían seis y 13 años–, que iba a ser duro decirles que su mamá tenía cáncer y que además íbamos a divorciarnos. Les expliqué que iba a pasar por quimios y que me iba a quedar pelona.

“Decidimos posponer la noticia mientras estaba en quimios. Obviamente, mi marido ya no me acompañó ni una sola vez; me acompañaban mis padres y mis amigas, que me contaron sus historias. En el hospital, durante las quimios, pasamos más de siete horas juntas. Una enfermera me ponía una intravenosa, luego otra, un recubrimiento para la panza para evitar una úlcera; finalmente, un antihistamínico, por si te hace reacción, creo que un antibiótico y luego la fórmula de la quimio que toca ese día. Te pasan el medicamento por la vena y el proceso dura siete horas. Si me cansaba, a veces me sentaba. Mi mamá me acompañó varias veces, pero siempre estaba conmigo una amiga diferente; se turnaban cada sesión. Fueron 12 quimios; son 12 mis amigas.”

–¿Sentías mucha compasión por ti misma al ver que todo este horror te sucedía al mismo tiempo?

–No. Mira, cuando pasas por un cáncer lo único que piensas es en no morir, porque ves a tus hijos muy chiquitos. Lo único en que yo pensaba era en mantenerme viva para ellos. No me importaba mi situación matrimonial.

“Durante la primera época del cáncer, no me acuerdo si los cuidaron mis papás... creo que se los llevaron a su casa. Mi hermana, Brenda Senescal, que no tiene hijos y adora a los míos, fue como su segunda madre y se hizo cargo de ellos.

“Cuando acabé las quimios, a las dos semanas no me había salido el pelo; busqué casa y me cambié. Vivía en una casa preciosa de los años 20, en Mixcoac, en la calle de Regul esquina con Cabrera, la casa de mis sueños, pero se la dejé a mi ex marido porque necesita un estudio muy grande. Tiene un taller de impresión de gran formato. Lo lógico era que yo me saliera... Busqué un departamento precioso que amuebló. Él fue muy mal marido, pero es un gran papá y un buen ex esposo; no me puedo quejar.

“Me mudé a la calle de Juan Escutia, que conociste. Viví ahí 11 felices años con mis hijos. Tuve varias operaciones después del cáncer y una fuerte depresión de la que me sacaron mis amigas. Como el mío fue un cáncer triple negativo muy raro, muy fuerte, me quité la otra mama, los ovarios y la matriz, como prevención. En total, salí viva de seis operaciones. Salí adelante y viví con la amenaza de morir cinco años más tarde según la estadística del cáncer triple negativo.