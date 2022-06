Así son las reglas del juego

Muchos colegas de mi generación están molestos por la situación, incluso, con las políticas actuales del gobierno. Me coloco más bien así: nadie me obligó a meterme en esto. Son las reglas del juego, las juegas o no. Si no las voy a jugar, tendré que encontrar la manera de hacer mi trabajo de otras formas, ya sea por medio de la televisión, los libros y la pintura en espacios como éste, y seguir adelante.

Bitácoras de vuelo ofrece un panorama de las recientes incursiones artísticas de Límenes. La obra más temprana es su novela Antes de la batalla (2010), una ficción acerca de su apellido. Empiezo escribiendo, de pronto se suspende la escritura y la narración continúa con dibujo. Luego, se suspende el dibujo y sigue la narración escrita. Más que ilustración es un tránsito de un lenguaje a otro , dice el expositor quien siempre ha mostrado una voluntad narrativa en su obra.

La pieza más reciente es el mural La gran ola (2020). En esta ola figurada , compuesta por 14 secciones, detenida por un dique hecho con polines, maderas y sacos de arena, Límenes resume muchas de las problemáticas enfrentadas en la actualidad: la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, así como las circunstancias individuales que se nos vienen encima . Una buena cantidad de zapatos viejos fueron reciclados a manera de espuma que rompe contra el dique .

La muestra incluye las pinturas Trenes rieles (2016) y Plegaria (2004), varias ilustraciones del libro La serpiente roja: Vivir con pitiriasis rubra pilaris, realizado con Francisco Segovia, así como una demostración del programa piloto, La caja de calambur, hecho para el Canal 22, secuencias de la serie Naturaleza Quieta, realizada con Carolina Kerlow para TvUNAM, y relatos digitales.

La exposición Bitácoras de vuelo permanecerá hasta el 2 de julio en el Centro Cultural Bella Época, Tamaulipas 202, colonia Condesa.