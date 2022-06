Juan Ibarra

A sus 64 años, el vocalista de Human Drama, Johnny Indovina, es capaz de aceptar con sabiduría los cambios que la vida supone. En 35 años de actividad, la banda gótica estadunidense ha tenido tantos momentos altos como bajos, algo que al también guitarrista no le cuesta reconocer. Ahora el músico comparte su tiempo entre ser líder de una longeva agrupación y un trabajo cotidiano. No creo que sea diferente de lo que los demás experimentan. Tienes que pagar las cuentas y luego haces las cosas que disfrutas. Fui afortunado, hubo muchos años en los que no tuve que preocuparme por eso, pero los tiempos cambian y tienes que cambiar con ellos. Eso es todo , indicó en entrevista.

Aceptar ese hecho es inevitable para Indovina, no creo que tengamos la opción, quién la tiene. Tienes que arreglártelas con las cosas que cambian, la vida cambia , sostuvo. Durante la pandemia, Johnny también logró adaptarse, aunque no siempre de la mejor manera. El primer año, el músico estuvo enfocado en terminar su más reciente material titulado Blurred images, por lo que fue una época muy creativa y activa para Human Drama. Y aunque dar conciertos no era una opción, la banda podía publicar nuevos sencillos, a diferencia de muchos otros músicos.

Sin embargo, el segundo año fue distinto. Indovina ganó peso, se aburría, no tenía proyectos en los que trabajar, su álbum estaba terminado, y varios conciertos fueron pospuestos; incluido el que daría en México para celebrar 30 años de carrera, algo que el músico resintió debido a la estrecha relación que la banda tiene con el país.

Aunque Human Drama cumplirá 35 años, el proyecto original iniciado por Indovina tiene ya más de 40, tiempo que el vocalista percibe como el de toda una vida.

La única ciudad en la que el guitarrista quiere presentarse tras el hiatus de Human Drama es la capital mexicana, es mi ciudad favorita, además de Nueva Orleans , contó.

El concierto que Human Drama dará en el Teatro Metropólitan será, de acuerdo con el vocalista, el más importante en la carrera de la agrupación gótica. La presentación ha sido preparada a partir de tres álbumes: The World Inside, Pin ups y Cause and effect, todos materiales que la banda atesora por diversos motivos. El primero, surgido en 1992, impulsó la carrera del grupo a niveles masivos; el segundo, publicado apenas un años después, pasó inadvertido debido al éxito de The World Inside; mientras que el tercero surgió en un momento en que la agrupación sufría un declive en Estados Unidos mientras que en México ocurría lo contrario, por lo que el material para Johnny pertenece más al público latinoamericano.