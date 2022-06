Fabiola Palapa Quijas

Pilar Rioja, coreógrafa y bailarina reconocida en México y el mundo por su peculiar forma de interpretar la danza española, recibirá hoy un homenaje en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNAM.

En entrevista con La Jornada, Pilar Rioja (Torreón, Coahuila, 1932) comparte lo que significa la danza en su vida y lo difícil que fue dejar de bailar por un problema físico.

“La danza me hace feliz y ha sido un trancazo muy fuerte el haberla dejado, porque no la dejé porque quise, sino por cuestiones físicas.

“Tengo 89 años y fíjate todo lo que he actuado. Me retiré a los 80 años en la sala Miguel Covarrubias cuando me enfermé de un ojo, en ese tiempo tenía una gira programada en Nueva York y no la pude hacer.

Ha sido muy duro dejar la danza aunque sabía que la danza no dura mucho tiempo; por ejemplo, los bailarines de ballet se retiran a los 37 años y me parece que no debería ser, porque si tienes expresión y presencia no debes hacer tanto la técnica y todos podemos durar más. Los bailes se pueden adecuar a nuestras exigencias físicas, yo pude haberlo hecho pero no se me hizo. Tengo muchos recuerdos muy bonitos y sí extraño mucho la danza.

Si eres feliz, no importa si te cansas

A través de sus alumnos la maestra puede expresarse y aunque dice no tener muchos estudiantes, para ella lo más importante es que amen la danza y sean dedicados.

Si te dedicas a la danza de verdad, la tienes que amar, que sea una necesidad para poderte expresar, y si eres feliz ahí no importa si te cansas, es un cansancio agradable, bonito, pero no un sacrificio.

Durante la charla, la bailaora evocó su infancia: Nací en Torreón, mis padres eran españoles. En ese tiempo me gustaba mucho hacer las romerías y bailábamos la jota con todos los paisanos de mis papás, ahí aprendí la jota y en la escuela también bailaba solita .